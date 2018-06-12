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Трагедия в США потрясла мир: мужчина расстрелял 4 детей, после чего застрелился сам
В американском штате Флорида мужчина взял в заложники четверых детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми. Информацию об этом сообщают местные СМИ, публикуя жуткие подробности трагедии в городе Орландо. Стало известно, что после захвата мужчина убил 4 детей в возрасте 1, 6, 10 и 11 лет. После убийства детей преступник застрелился в туалете.
Согласно предварительным данным, двое из убитых могли быть родными детьми стрелка, однако эта информация точно не подтверждена. О трагедии стало известно после того, как подруга убийцы сделала звонок в полицейское отделение и заявила о факте домашнего насилия. Гэри Уэйн Линдси, который отбывал условный срок за несколько преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь из огнестрельного оружия по полицейским, ранив одного из них. Журналисты также опубликовали фотографию стрелка, устроившего бойню во Флориде.
СМИ напоминают, что в США продолжается дискуссия о возможности запрета на свободную продажу огнестрельного оружия из-за большого количества преступлений, связанных с массовым расстрелом людей в школах и торговых центрах. При этом право американцев на свободное приобретение огнестрельного оружия прописано в Конституции США в рамках законодательного права на самозащиту.
Источник "Диалог.UA"
Теги: США, Донбасс, дети, мужчина, трагедия, заложники
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