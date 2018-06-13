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Крупнейшее озеро испарилось за два часа: невероятное видео
Всего за 90 минут раскаленная лава вулкана Килалуэа высушила пресноводное озеро Гринлейк на Большом Острове.
Живописное озеро, известное также как Ка Вай Пеле, образовалось около 400 лет назад. В мифах Гавайцев именно его первым делом посещает бог вулканов Пеле.
Извержение вулкана Килауэа началось еще в первых числах мая. С тех пор идет масштабная эвакуация людей из близлежащих поселений. Но сейчас лава угрожает перекрыть последний наземный путь к спасению. И тогда с Большого острова уехать будет невозможно.
Стихия уничтожила около сотни зданий. Однако жители боятся не только раскаленной лавы, но и токсичных газов, которые накапливаются в воздухе.
Ранее потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, вулкан, озеро, извержение
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