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СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО
Минэнерго РФ продлит ещё на год "гуманитарные поставки" электроэнергии в оккупированные районы Луганской области. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
По информации издания, сегодня, 13 июня, состоится заочное заседание наблюдательного совета ассоциации "Совет рынка". На нем поставки электричества из России в "ЛНР" будут продлены на год.
Согласно действующему механизму, общие объемы электроэнергии, перенаправленной в "ЛНР", списываются как нормативные потери Федеральной сетевой компании, распределяются по всем пользователям РФ, кроме населения, и повышают для них конечную цену на 0,1%. Общая стоимость переданной на оккупированные территории электроэнергии составляет 2,5 млрд рублей ежегодно.
Работа механизма будет продлена до 30 сентября 2019 года.
Электроэнергия из России в ОРЛО передается по трем ЛЭП — Победа—Шахты (ВЛ 500 кВ), Южная—Ростовская (ВЛ 330 кВ), Амвросиевка—Т–15 (ВЛ 220 кВ). При этом напряжение в них непостоянное и зависит от времени суток, а потому невозможно корректно оценить "объем перетоков".
"В 2017 году фактические потери ФСК составили 4,44% от объема поставок, или 24,3 млрд кВт•ч, при нормативе в 4,34%. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорит, что максимальная мощность перетока в "ЛНР" может составить до 500 МВт — не более 2,5 млрд кВт•ч в год. В 2017 году покупатели оплатили потери ФСК в 22,5 млрд кВт•ч, на этом фоне рост тарифа для оплаты долгов ЛНР, по его мнению, будет не столь заметен", - сообщает издание.
Напоминаем, Украина прекратила поставки электроэнергии в ОРЛО в апреле 2017 года. "Луганский блэкаут" был связан с тем, что представители "ЛНР" не оплачивали поставки электричества. Сумма долга достигла 5,3 млрд гривен - более 195 млн долларов по актуальному на момент отключения курсу.
В тот же день Москва заявила, что обеспечит поставки электроэнергии в ОРЛО, назвав отключение "сознательными, политически мотивированными и абсолютно противоречащими минским соглашениям шагами", и обвинив Киев в неготовности "воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, электроэнергия, ОРЛО
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