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В США енот бросил вызов "Человеку-пауку" (ВИДЕО)
13.06.2018 15:50
В городе Сент-Пол, штат Миннесота, енот взобрался на небоскреб. Он стал настоящей звездой Сети, ведь за ним наблюдали как изнутри здания, так и снаружи, сообщает ТСН.
Отчаянный енот начал свое "восхождение" во вторник, 12 июня. Он сначала заскочил на двухэтажное здание, а потом стал карабкаться на многоэтажную башню UBS Tower.
Время от времени животное останавливалась на выступах здания, чтобы отдохнуть, но впоследствии продолжало взбираться на небоскреб.
В конце концов герой соцсетей все же добрался к своей предполагаемой цели - он вылез на крышу высотки.
Теги: Человек-паук, небоскреб, енот
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