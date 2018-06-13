В США енот бросил вызов "Человеку-пауку" (ВИДЕО)

13.06.2018 15:50

В городе Сент-Пол, штат Миннесота, енот взобрался на небоскреб. Он стал настоящей звездой Сети, ведь за ним наблюдали как изнутри здания, так и снаружи, сообщает ТСН.

Отчаянный енот начал свое "восхождение" во вторник, 12 июня. Он сначала заскочил на двухэтажное здание, а потом стал карабкаться на многоэтажную башню UBS Tower.

Время от времени животное останавливалась на выступах здания, чтобы отдохнуть, но впоследствии продолжало взбираться на небоскреб.

В конце концов герой соцсетей все же добрался к своей предполагаемой цели - он вылез на крышу высотки.