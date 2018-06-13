В Турции торжественно открыли газопровод в обход России

13.06.2018 10:00

Вчера, 12 июня, в День России, был запущен Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому газ из Азербайджана будет идти в Европу, минуя территорию РФ.

Торжественная церемония прошла в турецкой провинции Эскишехир при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Петра Порошенко и президента Сербии Александра Вуйчича.

Этот масштабный проект удалось воплотить в жизнь благодаря политической воле лидеров двух стран — Азербайджана и Турции.

«Благодаря неустанным усилиям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция превратилась в державу мирового уровня. Анкара сегодня определяет мировую повестку дня. Азербайджан радуется успехам Турции. Мощь Турции — это мощь Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев.

Теперь Украина сможет получать азербайджанский газ, на это рассчитывает Петр Порошенко. Также президент Украины подчеркнул, что новый газопровод позволит повысить энергетическую безопасность Европы.

«Отныне целый регион получит большую безопасность и лучшие энергетические перспективы. Ведь как мы видим на протяжении последних лет, РФ злоупотребляла энергетическими ресурсами. Проект „Северный поток-2“ — пример такого давления. TANAP — энергетическая безопасность, в том числе Европы. Украина полностью поддерживает проект TANAP. Это энергетическая безопасность, в том числе и для нашего государства — конкурентоспособность и диверсификация газовых поставок в Украину», — отметил Порошенко.

Источник: https://donpress.com