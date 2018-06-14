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Путин обманул россиян и повышает им пенсионный возраст

14.06.2018 17:55
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Путин обманул россиян и повышает им пенсионный возраст

В России с 2019 года начнется процесс повышения пенсионного возраста – мужчины будут пенсионерами в 65 лет, а женщины в 63, однако переходной период будет длиться 10-15 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, нынешний пенсионный порог был установлен еще в 30-е годы прошлого века, но с тех пор выросла продолжительность жизни.
"С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, кроме того, изменились и бытовые условия, и условия труда. А сроки выхода не пенсию остались прежними. Их поэтому давно пора пересмотреть. Человек пенсионного возраста лет 30 назад и сегодня – это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать. Они не хотят выходить на пенсию, они продолжают трудиться", – сказал Медведев.
Он предложил ввести переходной период для выхода на новые сроки пенсионного возраста.
"Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году", – подчеркнул глава российского правительства.
Отметим, что в настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин категорически был против повышения пенсионного возраста в его стране. "Пока я президент, такого решения принято не будет".
В России уже жестко отреагировали на такие новости. Оппозиционеры и простые граждане удивлены, что во время предвыборной гонки Путин не говорил о таких планах, как только был избран президентом, пошли непопулярные решения.
Источник Сегодня



Теги: Россия, Донбасс, возраст, пенсия, повышение
 
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