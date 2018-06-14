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Россия полностью исчерпала водный ресурс Крымского полуострова
Начиная с 2014-го года, Россия пользовалась украинскими запасами воды в аннексированном Крыму, однако теперь все ресурсы исчерпаны. Об этом заявил экономист Юрий Смелянский, передает "Диалог.UA".
Он сообщил, что как только в оккупированном Крыму начались проблемы с водой, российское правительство дало команду на выкачку водных запасов из всех водохранилищ, воду начали массово везти на север полуострова. Также началась выкачка ресурсов из недр Крыма, но они весьма быстро закончились. Теперь же жители полуострова рискуют остаться без пресной воды. Эксперт сообщает, что агробизнес полностью забыл о воде, так как ее не хватает даже на нужды рядовых жителей. В некоторых городах иногда идет не вода, а морская жижа вперемешку с водорослями. Смелянский уверен, что без украинской стороны проблему водных ресурсов в Крыму невозможно решить. Пользователи социальных сетей продолжают отмечать отсутствие наплыва туристов на территории оккупированного Крыма, публикуя фотографии с полуострова.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, вода, ресурс
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