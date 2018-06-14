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"Ты нас убила". Погибшие на Волге записали пророческое видео перед трагедией. ВИДЕО
Погибший при столкновении катамарана и баржи на Волге майор ГИБДД Виталий Неграш незадолго до трагедии в Волгограде записал видео со своей 17-летней дочерью и отправил родственнице. Ролик публикует телеграм-канал Life Shot, сообщает from-ua.
— Привет! Мы тут компот пьём. У нас тут компотик, шашлычок... Но мы бы тоже хотели посмотреть на дельфинов, честно говоря. Ты прям убила нас, честно. Сейчас соберёмся и на катере на этом, на катамаране приплывём к вам в Краснодар, — говорят наперебой отец и дочь.
Ни Виталий, ни его несовершеннолетняя дочь не выжили при столкновении баржи и прогулочного катамарана, в результате которого погибло 11 человек. Пятеро человек были спасены, из них трое госпитализированы.
По предварительным данным СК, вина лежит на капитане катамарана, который также погиб. Как позже установили правоохранители, им был судимый за драки и изнасилование экс-депутат одного из муниципальных районов Волгоградской области. Установлено, что в момент трагедии мужчина был сильно пьян.
Теги: Донбасс, видео, трагедия, Волга
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