Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте

15.06.2018 21:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте

15 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» в матче группового этапа ЧМ-2018 Египет уступил Уругваю (0:1). Единственный гол на 90-й минуте встречи после подачи углового забил защитник «Атлетико» Хосе Хименес. Лидер египтян Мохамед Салах, восстанавливающийся от травмы плеча, не принял участия в этой игре, передает XSPORT.

Отметим, что матч между двумя соперниками сборной России на чемпионате мира не смог собрать в Екатеринбурге полные трибуны, что бросалось в глаза из кадров трансляции. На мате присутствовали 27 015 человек при вместимости стадиона в 35 696 зрителей.

Чемпионат мира-2018. Группа А. Тур 1

Египет – Уругвай 0:1

Гол: Хименес, 90

Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Эль-Саид, Уарда (Собхи, 82), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63). 

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 58), Бентанкур, Весино (Торрейра, 87), де Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.

Предупреждение: Трезеге, 90+4, Хегази, 90+6.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Чемпионат мира по футболу
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх