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ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте
15 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» в матче группового этапа ЧМ-2018 Египет уступил Уругваю (0:1). Единственный гол на 90-й минуте встречи после подачи углового забил защитник «Атлетико» Хосе Хименес. Лидер египтян Мохамед Салах, восстанавливающийся от травмы плеча, не принял участия в этой игре, передает XSPORT.
Отметим, что матч между двумя соперниками сборной России на чемпионате мира не смог собрать в Екатеринбурге полные трибуны, что бросалось в глаза из кадров трансляции. На мате присутствовали 27 015 человек при вместимости стадиона в 35 696 зрителей.
Чемпионат мира-2018. Группа А. Тур 1
Египет – Уругвай 0:1
Гол: Хименес, 90
Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Эль-Саид, Уарда (Собхи, 82), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).
Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 58), Бентанкур, Весино (Торрейра, 87), де Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.
Предупреждение: Трезеге, 90+4, Хегази, 90+6.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Чемпионат мира по футболу
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