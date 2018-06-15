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В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за откровенного наряда

15.06.2018 16:15
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В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за откровенного наряда

В Кувейте телеведущую  уволили в прямом эфире из-за вызывающего, по мнению руководства канала, наряда. Как сообщает издание Metro, причиной стало недовольство зрителей ее нарядом, после чего руководство телеканала приняло решение прекратить трансляцию.

Сообщается, что 29-летняя телеведущая была уволена практически сразу же после остановки трансляции. Позднее женщина в Snapchat пояснила, что не нарушала правил, указанных в контракте. По данным местных СМИ, инициатором увольнения выступил один из высокопоставленных государственных чиновников страны, однако телеканал эту информацию опроверг.

При этом зрители в Twitter отмечали, что наряд телеведущей должен быть более скромным во время священного для мусульман месяца Рамадана.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Кувейт, увольнение, телеведущая
 
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