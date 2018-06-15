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В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за откровенного наряда
В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за вызывающего, по мнению руководства канала, наряда. Как сообщает издание Metro, причиной стало недовольство зрителей ее нарядом, после чего руководство телеканала приняло решение прекратить трансляцию.
Сообщается, что 29-летняя телеведущая была уволена практически сразу же после остановки трансляции. Позднее женщина в Snapchat пояснила, что не нарушала правил, указанных в контракте. По данным местных СМИ, инициатором увольнения выступил один из высокопоставленных государственных чиновников страны, однако телеканал эту информацию опроверг.
При этом зрители в Twitter отмечали, что наряд телеведущей должен быть более скромным во время священного для мусульман месяца Рамадана.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кувейт, увольнение, телеведущая
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