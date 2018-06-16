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Станислава Говорухина похоронили заживо
О смерти сообщил Telegram-канал "Говорит Москва". Но официальные представители режиссера это опровергают. На 83-м году жизни скончался режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин. Об этом сообщают Telegram-канал "Говорит Москва" и ряд газет. Но официального подтверждения пока нет. Ранее сообщалось, что Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале "Кинотавр", прошедшем в Сочи. Сейчас телефоны режиссера не отвечают, однако, как сообщила "МК" работающая с ним директор Мария Шоппо, сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе, и назвала появившуюся информацию о его смерти злой шуткой.
"Это слухи, Станислав Сергеевич жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не хватает зла, если честно", – завила она Пятому каналу.
За свою карьеру режиссер снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя". Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА". Напомним, что в октябре 2011 года в Москве скончался кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина – он был госпитализирован с инсультом, перенес кровоизлияние в мозг, несколько дней находился в коме.
Источник smire.
Теги: Донбасс, смерть, воскрешение, Станислав Говорухин
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