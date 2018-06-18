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Гавайи покрылись опасными "золотыми волосами"
Извержение вулкана Килауэа покрыло Гавайи золотистыми волокнами
Окресности вулкана Килауэа на Гавайях покрылись длинными, похожими на волосы золотистыми структурами, которые также называют "волосами богини" или "волосами Пеле", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщает Live Science, "волосы" появились в результате извержения вулкана Килауэа, которое продолжается с мая. По словам ученых, структуры состоят из тонких стеклянных волокон, которые образуются после того, как разрываются пузырьки газа.
"Волосы Пеле" получили свое название в честь гавайской богини лавы и вулканов. "Когда внутри лавы возникают пузыри, они вырываются на ее поверхность и взлетают в воздух. Их оболочка постепенно растягивается и распадается на тонкие нити длиной до 60 сантиметров, которые быстро разносятся ветром. Иногда они действительно похожи на волосы по своим размерам и облику", - заявил геолог из Вулканической обсерватории USGS Дон Суонсон.
Отмечается, что "волосы" представляют угрозу, как для людей, так и для животных. В частности, от их появления страдают жители Гавайев, которые используют дождевую воду для питья, поскольку полностью очистить ее от "волос" можно только с помощью очень тонких фильтров. Структуры также попадают в поилки крупного рогатого скота и повреждают пищевод.
Как писали ранее, это не единственная странность извержения Килауэа. Недавно сообщалось о синем пламени, которое вырывалось из-под земли, а затем об извержении зеленых кристаллов.
На данный момент извержение продолжается, исследователи не могут точно сказать, когда оно закончится. В результате извержения погибли десятки людей, пострадали сотни домов.
Теги: Донбасс, Гавайи, вулкан, извержение
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