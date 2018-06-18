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Польша требует изменить газовую директиву ЕС
Сторонниками строительства Северного потока-2 являются Австрия, Германия, Бельгия, Голландия, Швеция
Польша требует от Евросоюза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, условиям которой противоречит Северный поток 2. Согласно новому документу, газопроводы, которые пролегают морским путем, будут подлежать законодательству ЕС.
Об этом сообщает Польское радио.
По словам заместителя министра энергетики Польши Михала Куртыки, послы ЕС должны заняться изменениями в газовой директиве в конце июня.
В ноябре 2017 года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Однако Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов. С 1 июля президентствовать в ЕС будет Австрия.
От австрийского президентства Польша ожидает объективности.
"Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление деятельностью ЕС должно быть прозрачным и вызывать доверие", – подчеркнул Куртыка.
Напомним, сторонниками строительства Северного потока-2 являются Австрия, Германия, Бельгия, Голландия, Швеция.
Напомним, 7 июня правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2". В Германии "дали добро" на "Северный поток – 2" еще в январе-2018. Позже такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешение в Дании.
Как известно, французская компания Engie планирует принять участие в строительстве "Северного потока – 2".
Тем не менее, экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд отмечал, что построить "Северный поток – 2" будет сложно, несмотря на все выданные разрешения.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, Польша, газ, Северный поток
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