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Трамп пригрозил возобновлением военных учений с Южной Кореей в случае провала переговоров с КНДР
Вашингтон может возобновить совместные учения с Сеулом, если переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном завершатся провалом. Как передает replyua.net, об этом в Twitter вчера, 17 июня, написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Перерыв в «военных играх» во время переговоров был моей просьбой, поскольку они очень дорогостоящие и негативно влияют на атмосферу во время честных переговоров. Более того, учения довольно провокационные. Однако их можно немедленно возобновить, если переговоры не приведут к успеху, чего, я надеюсь, не произойдет», – написал он.
Напомним, что 12 июня главы США и КНДР 35 беседовали тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По результатам американо-северокорейского саммита между сторонами было подписано соглашение, согласно которому США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Северная Корея, Южная Корея, Дональд Трамп, военные учения
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