Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ученые раскрыли главную тайну сна человека

18.06.2018 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые раскрыли главную тайну сна человека

Белки являются сигналами для мозга о необходимости погружения в сон и пробуждения.

В мозге человека имеются часы, которые отсчитывают каждую секунду до момента отхода ко сну. По мнению исследователей из Университета Техаса, этот механизм поддерживает баланс между сном и бодрствованием.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на medikforum.ru.

Американские ученые обнаружили, что происходит с мозгом, когда на человека нападает сонливость. Нам всем нужно спать для того, чтобы жить, однако механизмы сна всё ещё являются в достаточной степени загадкой для учёных. Исследователи из Техаса выяснили, что существует определенная коллекция белков в мозге, которая пробуждает наши желания засыпать и просыпаться. Это открытие может стать основой для разработки новых лекарств для лечения бессонницы и других расстройств сна.

«Хотя сон наблюдается у всех животных, мы до сих пор не можем понять, зачем он требуется, и каким образом регулируется, - говорят авторы исследования. – Нашей задачей было определение молекул, которые управляют потребностями во сне или в бодрствовании. Признаки этих потребностей у многих живых существ на нашей планеты одинаковые. Это зевание, закрывание глаз и «клевание носом», а также расслабление мышц. Нас интересовали внутренние биологические механизмы, управляющие этим поведением».

В опытах с лабораторными мышами, которые спали по разному графику, ученые обнаружили определенные изменения в мозге животных. Особенно сильными они были у специфического набора белков в мозге. В дневное время эти белки у здоровых мышей собирались в группы фосфатов, которые служили своего рода регулятором работы организма, включавшим время сна. Однако того же самого процесса не наблюдалось у мышей, которым не давали спать.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, белок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх