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Ученые раскрыли главную тайну сна человека
Белки являются сигналами для мозга о необходимости погружения в сон и пробуждения.
В мозге человека имеются часы, которые отсчитывают каждую секунду до момента отхода ко сну. По мнению исследователей из Университета Техаса, этот механизм поддерживает баланс между сном и бодрствованием.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на medikforum.ru.
Американские ученые обнаружили, что происходит с мозгом, когда на человека нападает сонливость. Нам всем нужно спать для того, чтобы жить, однако механизмы сна всё ещё являются в достаточной степени загадкой для учёных. Исследователи из Техаса выяснили, что существует определенная коллекция белков в мозге, которая пробуждает наши желания засыпать и просыпаться. Это открытие может стать основой для разработки новых лекарств для лечения бессонницы и других расстройств сна.
«Хотя сон наблюдается у всех животных, мы до сих пор не можем понять, зачем он требуется, и каким образом регулируется, - говорят авторы исследования. – Нашей задачей было определение молекул, которые управляют потребностями во сне или в бодрствовании. Признаки этих потребностей у многих живых существ на нашей планеты одинаковые. Это зевание, закрывание глаз и «клевание носом», а также расслабление мышц. Нас интересовали внутренние биологические механизмы, управляющие этим поведением».
В опытах с лабораторными мышами, которые спали по разному графику, ученые обнаружили определенные изменения в мозге животных. Особенно сильными они были у специфического набора белков в мозге. В дневное время эти белки у здоровых мышей собирались в группы фосфатов, которые служили своего рода регулятором работы организма, включавшим время сна. Однако того же самого процесса не наблюдалось у мышей, которым не давали спать.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, белок
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