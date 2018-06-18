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В российском цирке медведь напал на дрессировщика: появилось жуткое видео
18.06.2018 07:48
Под российским городом Волгоградом во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Отмечается, что арена и ряды со зрителями даже не были огорожены друг от друга перегородкой, как того требуют правила безопасности. При этом у людей началась паника, однако, им приказали оставаться на своих местах. Мертвую хватку разъяренного зверя не могли ослабить ни удары помощников дрессировщика, ни то, что сам пострадавший отчаянно боролся за жизнь. Медведь агрессивно терзал своего хозяина, крепко вцепившись в его тело. Тем не менее, мужчине удалось вырваться из лап животного, после чего медведя загнали за кулисы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, цирк, медведь, дрессировщик
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