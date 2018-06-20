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ЕСПЧ: Россия обязана сохранить жизнь Сенцова, но не имеет права кормить его насильно
Европейский суд по правам человека обратился к властям РФ с просьбой о предоставлении полной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова в ответ на обращение адвокатов режиссера. Об этом рассказала Наталья Добрева, адвокат международной правозащитной группы «Агора».
«Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции в связи с его голодовкой. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня», — говорит Наталья, которая представляет интересы украинского политзаключенного в Европейском суде.
Наталья Добрева объяснила, что фактически это означает то, что российская власть не может применять методы принудительного кормления, но обязана не допустить смерти Сенцова.
Со своей стороны ЕСПЧ обратился к украинскому режиссеру с просьбой прекратить голодовку.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, голодовка, политзаключенные
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