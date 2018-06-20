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Полицейские в Германии «задержали» двух пьяных ежей
Жительница немецкого города Эрфурт вызвала полицию, когда обнаружила двух ежей, которые практически не двигались.
Этот забавный случай описан на странице пресс-службы полиции федеральной земли Тюрингия в Facebook.
«Животных нашли у детской площадки, позже их отправили в безопасное место — зоопарк. У ежей диагностировали алкогольную интоксикацию», — говорится в сообщении.
Как оказалось, ежи наткнулись на перевернутую бутылку с яичным ликером. Все содержимое бутылки ежи вылакали вдвоем.
И это не первый случай, когда полиция выезжает по вызову местных жителей, озадаченных необычным поведением ежей. Так, в Бремене горожан встревожили странные и сильные звуки. Полицейские установили источник этих звуков. В саду была «застукана» парочка ежей, очень громко предававшихся любовным утехам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Германия, алкоголь, животные, полиция
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