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США объяснили свой выход из Совета ООН по правам человека

20.06.2018 12:30
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США объяснили свой выход из Совета ООН по правам человека

США объявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека.

Об этом решении объявила постпред США в ООН Никки Хейли рядом с госсекретарем Майком Помпео. Хейли раскритиковала совет, как «защитника нарушителей прав человека и свалку политических предубеждений» и обвинила данный орган в политизированности.

Хейли призвала к реформам Совета по правам человека, заявляя, что эта группа должна облегчить исключения государств с плохим состоянием прав человека. Она добавила, что выход США произошел из-за отсутствия необходимых реформ.

Хейли уточнила: «Мы совершаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и самообслуживающей организации, которая издевается над правами человека».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, ООН, права человека
 
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