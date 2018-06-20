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США объяснили свой выход из Совета ООН по правам человека
США объявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека.
Об этом решении объявила постпред США в ООН Никки Хейли рядом с госсекретарем Майком Помпео. Хейли раскритиковала совет, как «защитника нарушителей прав человека и свалку политических предубеждений» и обвинила данный орган в политизированности.
Хейли призвала к реформам Совета по правам человека, заявляя, что эта группа должна облегчить исключения государств с плохим состоянием прав человека. Она добавила, что выход США произошел из-за отсутствия необходимых реформ.
Хейли уточнила: «Мы совершаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и самообслуживающей организации, которая издевается над правами человека».
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, ООН, права человека
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