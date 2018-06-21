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Названы самые дешевые и самые дорогие страны ЕС

21.06.2018 11:00
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Названы самые дешевые и самые дорогие страны ЕС

В прошлом году в Европейском союзе самые низкие цены на товары широкого потребления и туристические услуги были в Болгарии, а самые высокие зафиксированы в Дании. Такие данные обнародовал Евростат, сообщает NEWSONE.UA.
Таким образом выяснилось, что цены в Болгарии вдвое ниже, чем в среднем в Евросоюзе, тогда как в Дании они выше на 42%.
В перечень самых дешевых также попали Польша, Румыния и Чехия.
В списке государств с самыми высокими ценами оказались Люксембург, Ирландия, Швеция и Финляндия.



Теги: стоимость, ЕС, статистика, товар
 
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