Названы самые дешевые и самые дорогие страны ЕС

21.06.2018 11:00

В прошлом году в Европейском союзе самые низкие цены на товары широкого потребления и туристические услуги были в Болгарии, а самые высокие зафиксированы в Дании. Такие данные обнародовал Евростат, сообщает NEWSONE.UA.

Таким образом выяснилось, что цены в Болгарии вдвое ниже, чем в среднем в Евросоюзе, тогда как в Дании они выше на 42%.

В перечень самых дешевых также попали Польша, Румыния и Чехия.

В списке государств с самыми высокими ценами оказались Люксембург, Ирландия, Швеция и Финляндия.