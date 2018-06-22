Лучше не будет, все рухнет: санкции тянут Россию вниз, красноречивые цифры

22.06.2018 08:57

Для России война в Украине и аннексия Крыма обходятся в миллиарды долларов ежегодно

Экономические санкции, которые на Россию наложили после ее захватнических действий в Украине, сыграли свою роль и уменьшаю ВВП России приблизительно на 0,7% в год.

Об этом рассказал шведско-американский экономист Андерс Аслунд.

При этом за годы агрессии Россия лишилась еще и важных кредитов, что потянуло вдобавок сокращение инвестиций.

«В течение последних четырех лет Россия потеряла примерно $250 млрд кредитов, которые поступали раньше. Это значит, меньше инвестиций. Экономический рост РФ остается на уровне 1,5%, никто не ожидает большего. Российская экономика сейчас в печальном состоянии, и лучше не будет. Это означает, что существуют жесткие ограничения на военные расходы», — заявил Аслунд.

Также экономист отмечает, что это только вопрос времени, когда россияне поймут, что сегодняшнее правительство не способно поднять экономику.

«Можно сказать, что это приблизительно та обстановка, которая была в Восточной Германии. Люди, находящиеся в оппозиции, могут уехать, и они уезжают, не остаются. Восточная Германия рухнула. У России было 10 прекрасных лет, когда экономический рост составлял 7% в год. До 2008 года. Но потом – девять лет практически без экономического роста. Путин и его режим сегодня – это стагнация. Вопрос – когда россияне поймут, что это не лучший способ жить», — отметил он.

Кроме этого, сама война на востоке Украины еще обходится России в дополнительные 4 миллиарда долларов в год.

«Скажу, что нам известно по российскому бюджету. Дотации в Крым – $2 млрд в год. Мы не знаем, сколько стоит Донбасс. Но, вероятно, столько же», — отметил эксперт. Напомним, ранее в своем докладе Андерс Аслунд указывал, что из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе Украина потеряла уже 98,4 миллиарда долларов.

«Украина после аннексии Крыма потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оцениваются в более чем 1,8 млрд долларов. Также украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях — от 1,7 млрд до 1,9 млрд долларов», — указывается в отчете.

Источник: politeka.net с ссылкой на Гордон