- Россия нарушает права Сенцова: Минюст Украины подал обращение в ЕСПЧ14:15
- «Омерзительно»: соцсети шокированы «иконой» Путина13:45
- В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала13:03
- Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции12:30
- Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья11:15
- Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ10:56
- Лучше не будет, все рухнет: санкции тянут Россию вниз, красноречивые цифры08:57
- 5 методов гибридной войны Владимира Путина против Украины07:10
- Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»12:51
- ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"11:32
Россия нарушает права Сенцова: Минюст Украины подал обращение в ЕСПЧ
Обычно такие заявления Европейский суд рассматривает в течение 24 часов, отметили в министерстве
Министерство юстиции Украины подало обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении Россией прав незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщили в пресс-службе министерства, обращение было подано 21 июня на основании правила 39 Регламента Европейского суда.
Украина просит ЕСПЧ дать правительству России указание воздержаться от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова, предоставить представителям Украины, в первую очередь уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также к информации о состоянии его здоровья.
Как отметили в Минюсте, Денисова, которая во исполнение договоренностей президентов двух стран Петра Порошенко и Владимира Путина о посещении граждан Украины, заключенных на территории РФ, находясь в Российской Федерации, сообщила, что в нарушение этих договоренностей российская сторона не предоставляет доступ к Сенцову.
Единственной информацией о состоянии Сенцова является заявление уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой об увеличении веса Сенцов, однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами.
Это, по мнению Денисовой, дает основания полагать, что к Сенцова могут применяться меры принудительного кормления, в связи с чем она обратилась с просьбой о подаче правительством Украины в ЕСПЧ заявления против России о нарушении прав Сенцова, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Европейский суд обычно принимает решение по заявлениям, поданным на основании статьи 39 в течение 24 часов, отметили в Министерстве юстиции.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, права, нарушение, Европейский суд
- Мартынюк: Компартия в Украине не запрещена. Сегодня мы не сможем идти на выборы, но завтра ситуация будет другой. ВИДЕО
- Таисия Повалий пообещала приехать в Крым, только попозже
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Газ будет! Но дорогой...
- "Патриотические силы Донбасса" заняли здание штаба Партии регионов (ФОТО)
- Генштаб РФ переводит военных, нарушивших присягу Украины, из солнечного Крыма на Северный флот
- В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского15:00
- Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению14:33
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского15:00
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению14:33
- Россия нарушает права Сенцова: Минюст Украины подал обращение в ЕСПЧ14:15
- Противники ЛГБТ-маршей провели протест под ВР14:00
- «Омерзительно»: соцсети шокированы «иконой» Путина13:45
- В День скорби и памяти жертв войны Порошенко обратился к украинцам13:21
- В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала13:03
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции12:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"