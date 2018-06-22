Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ

22.06.2018 10:56

Политзаключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ о прекращении голодовки.

Его адвокат Дмитрий Динзе отметил: «В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал моего подзащитного прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом, и передает ЕСПЧ „большой привет“, напомнив суду, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет».

По словам адвоката, Сенцов голодает 39-й день.

Источник: https://donpress.com