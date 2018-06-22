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Украинский политзаключенный Балух перешел на сухую голодовку
22.06.2018 21:11
Украинский политзаключенный Владимир Балух решил перейти на сухую голодовку.
Общественный защитник украинца архиепископ Климент отметил: «Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку».
Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, голодовка, политзаключенные
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