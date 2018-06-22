- «Омерзительно»: соцсети шокированы «иконой» Путина13:45
- В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала13:03
- Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции12:30
- Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья11:15
- Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ10:56
- Лучше не будет, все рухнет: санкции тянут Россию вниз, красноречивые цифры08:57
- 5 методов гибридной войны Владимира Путина против Украины07:10
- Турчинов: «Есть угроза вторжения России почти со всех сторон»12:51
- ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"11:32
- Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу11:08
В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала
В центральной части Лондона эвакуировали вокзал Чаринг Кросс после сообщений о мужчине с бомбой на путях.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.
Очевидцы сообщили о нескольких полицейских автомобилях, которые прибыли на вокзал в то время как пассажирам было приказано покинуть территорию вокзала, так как идет эвакуация. Инцидент произошел в утренний час пик.
"Мы в настоящее время решаем дело с инцидентом на вокзале Чаринг Кросс после сообщений о мужчине на путях, который утверждает, что имеет бомбу", - сообщили в британской транспортной полиции утром.
Позже транспортная полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину в 7.45 утра. Пока непонятно, была ли у него взрывчатка.
Транспортная полиция пообещала восстановить работу вокзала как можно быстрее.
В результате инцидента никто не пострадал.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Лондон, бомба, эвакуация
- Бомба Второй Мировой войны парализовала работу лондонского аэропорта
- Два сценария экспертов: что произойдет с валютой?
- "Оптимизация". В Донецкой области закрыли крупную птицефабрику
- СБУ обнародовала видео закладки бомбы под автомобиль полковника в Мариуполе. ВИДЕО
- Кабмин решил продать "Донбассэнерго"
- Севастополь содрогнулся от взрыва огромной советской авиабомбы (ВИДЕО)
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- Противники ЛГБТ-маршей провели протест под ВР14:00
- «Омерзительно»: соцсети шокированы «иконой» Путина13:45
- В День скорби и памяти жертв войны Порошенко обратился к украинцам13:21
- В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала13:03
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции12:30
- Эксперт озвучил тревожный прогноз по вспышке кори в Украине12:10
- На Україну насувається нове лихо, постраждають усі: коли чекати удару11:50
- В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»11:34
- Украинский стартап создал антистрессовые часы11:30
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"