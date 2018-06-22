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В гробнице китайского императора нашли загадочное существо

22.06.2018 20:49
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В гробнице китайского императора нашли загадочное существо

Международная группа ученых определила, кому принадлежал загадочный череп, обнаруженный в древней императорской гробнице в Китае.

В 2004 году археологи исследовали захоронение бабушки первого китайского императора Цинь Шихуана (259-210 гг. до н.э.) в провинции Шэньси. Они обнаружили не только человеческие останки, но и скелеты различных животных, в том числе медведя, леопарда, рыси и нескольких лошадей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно

Отмечается, что один череп идентифицировать так и не удалось. Загадку раскрыли лишь в 2018 году в Университетском колледже Лондона. По мнению исследователей, череп принадлежал неизвестному ранее виду гиббонов. Новый вид назвали Junzi imperialis.

Судя по всему, животное было похоже на современных сородичей – его вес составлял около шести килограммов, а питались гиббоны фруктами, листьями, насекомыми и яйцами птиц. Ученые предположили, что вид вымер в результате деятельности человека.

«Наше исследование показало, что в прошлом гиббоновые были распространены гораздо шире, чем сейчас. Но со временем развитие человеческого общества привело к резкому сокращению среды обитания гиббоновых, которая в наше время ограничена югом Китая», – рассказала соавтор исследования Хелен Чэттерджи.




Теги: Донбасс, Китай, существо, гробница
 
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