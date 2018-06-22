В Париже сделали тревожное заявление по развалу ЕС

22.06.2018 16:00

Европа переживает в настоящий момент самый серьезный кризис с момента ее образования

Отсутствие общего плана выхода из миграционного кризиса может привести к распаду Евросоюза. Такое мнение высказал в пятницу официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, передает ТАСС.

По его словам, "Европа переживает в настоящий момент самый серьезный кризис с момента ее образования, кризис, который особенно явно проявился в последние недели, но точкой его отсчета стал Brexit".

"Если европейские страны не в состоянии прийти к согласию и работать над общим проектом по миграционной проблеме, боюсь, что, в конце концов, Европа распадется", – сказал Гриво в интервью радиостанции "Радио Классик".

Он напомнил, что 24 июня в Брюсселе состоится неформальная встреча части лидеров ЕС, центральной темой мероприятия станет миграция.

"Если мы не будем предпринимать шаги в этом направлении, то нам не удастся решить эти вопросы", – сказал Гриво. В качестве примера представитель французского правительства привел переговоры по созданию бюджета еврозоны. "Мы к этому шли на протяжении десяти лет и в минувший вторник, наконец, продвинулись в этом вопросе", – сказал он.

О созыве в Брюсселе в предстоящее воскресенье неформальной встречи части лидеров ЕС по теме миграции сообщил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Совещание должно помочь проработке этих вопросов с группой глав государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии запланированного на 28-29 июня саммита ЕС в Брюсселе. В этой встрече, по сообщениям итальянских СМИ, примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии – тех стран, которые, в основном, занимаются приемом, транзитом и размещением мигрантов.

Бойкот саммиту объявили страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), которые 21 июня провели собственную встречу. На ней эти государства подтвердили свою жесткую антимиграционную линию.

Источник: https://www.segodnya.ua