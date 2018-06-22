- Навальный собирает в РФ митинги против повышения пенсионного возраста16:32
- В Париже сделали тревожное заявление по развалу ЕС16:00
- Россия нарушает права Сенцова: Минюст Украины подал обращение в ЕСПЧ14:15
- «Омерзительно»: соцсети шокированы «иконой» Путина13:45
- В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала13:03
- Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции12:30
- Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья11:15
- Сенцов не будет прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧ10:56
- Лучше не будет, все рухнет: санкции тянут Россию вниз, красноречивые цифры08:57
- 5 методов гибридной войны Владимира Путина против Украины07:10
В Париже сделали тревожное заявление по развалу ЕС
Европа переживает в настоящий момент самый серьезный кризис с момента ее образования
Отсутствие общего плана выхода из миграционного кризиса может привести к распаду Евросоюза. Такое мнение высказал в пятницу официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, передает ТАСС.
По его словам, "Европа переживает в настоящий момент самый серьезный кризис с момента ее образования, кризис, который особенно явно проявился в последние недели, но точкой его отсчета стал Brexit".
"Если европейские страны не в состоянии прийти к согласию и работать над общим проектом по миграционной проблеме, боюсь, что, в конце концов, Европа распадется", – сказал Гриво в интервью радиостанции "Радио Классик".
Он напомнил, что 24 июня в Брюсселе состоится неформальная встреча части лидеров ЕС, центральной темой мероприятия станет миграция.
"Если мы не будем предпринимать шаги в этом направлении, то нам не удастся решить эти вопросы", – сказал Гриво. В качестве примера представитель французского правительства привел переговоры по созданию бюджета еврозоны. "Мы к этому шли на протяжении десяти лет и в минувший вторник, наконец, продвинулись в этом вопросе", – сказал он.
О созыве в Брюсселе в предстоящее воскресенье неформальной встречи части лидеров ЕС по теме миграции сообщил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Совещание должно помочь проработке этих вопросов с группой глав государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии запланированного на 28-29 июня саммита ЕС в Брюсселе. В этой встрече, по сообщениям итальянских СМИ, примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии – тех стран, которые, в основном, занимаются приемом, транзитом и размещением мигрантов.
Бойкот саммиту объявили страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), которые 21 июня провели собственную встречу. На ней эти государства подтвердили свою жесткую антимиграционную линию.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, Париж, кризис
- Дипломат: Украине придется определяться с кем вести «дружбу» – с Турцией или ЕС
- ЕС "возвращает Украине долг", причём немедленно! (ВИДЕО)
- Украинцы могут потерпеть поражение не от внешнего врага, а от самих себя – Туск
- Россия больше не стратегический партнер ЕС и давление усилится – Могерини
- В Донецке будут соединять политику и инновации
- Яценюк: Власть заигрывает с Таможенным союзом
- В мариупольском суде обнаружили шпионскую аппаратуру16:17
- В ОРЛО с 24 июня может начаться официальный «призыв»15:45
- В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского15:00
- Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению14:33
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- Навальный собирает в РФ митинги против повышения пенсионного возраста16:32
- В мариупольском суде обнаружили шпионскую аппаратуру16:17
- В Париже сделали тревожное заявление по развалу ЕС16:00
- В ОРЛО с 24 июня может начаться официальный «призыв»15:45
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Банки почали масово блокувати рахунки українців15:15
- В Краматорске Порошенко представил замену Жебривского15:00
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Порошенко в «ЛНР» «приговорили» к пожизненному заключению14:33
- Россия нарушает права Сенцова: Минюст Украины подал обращение в ЕСПЧ14:15
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО