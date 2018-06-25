- США грозится ввести новый запрет для китайских компаний11:35
- Мужчину избили батоном за просьбу выдать жалобную книгу. ВИДЕО11:00
- Путинские силовики задержали еще одно украинское судно в Азовском море10:41
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- Российские боевики пишут книги о том, как оккупировали Донбасс17:10
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе15:50
- Путин устал от Донбасса, но пока не может с ним расстаться20:10
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США ситуацию на Донбассе09:15
- Ядерное оружие на польской границе: всплыла информация о тайне России21:45
США грозится ввести новый запрет для китайских компаний
Минфин США работает над документом, предусматривающим запрет покупки фирм, обладающих "промышленно значимыми технологиями", компаниями, 25% и более акций которых принадлежат китайским собственникам, сообщила газета Wall Street Journal, передает Интерфакс.
Кроме того, министерство торговли и Совет национальной безопасности предлагают ужесточить контроль над закупками Китаем товаров высоких технологий.
Как отмечает издание, запрет на китайские инвестиции в американские компании и предприятия ознаменует новый виток торгового конфликта президента Дональда Трампа с Китаем.
США объявили о введении 25% налога на ввоз китайских товаров общей стоимостью $50млрд, и угрожают дальнейшим расширением списка китайского экспорта.
Новые таможенные пошлины на перечень из более чем 800 товаров на сумму в $34 млрд начнут взиматься уже с 6 июля.
Белый дом заявил, что проведет консультации относительно тарифов на остальные импортируемые из Китая товары на сумму еще в $16 млрд.
Китай уже объявил о введении ответных мер. Пекин решил обложить 659 американских товаров пошлинами в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в $50 млрд.
Еще до того как Китай объявил об этом решении, Д.Трамп предупредил, что если Пекин примет зеркальные меры, то США лишь вновь увеличат пошлины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Китай, запрет
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Прогноз погоды: по всей стране будет солнечно, только на западе – дожди12:12
- Украинцам грозит массовая депортация: в Раде проговорились11:50
- США грозится ввести новый запрет для китайских компаний11:35
- «Обед за 95 гривен можно не брать»: сеть возмутили «деликатесы» в поезде «Укрзализныци»11:17
- Мужчину избили батоном за просьбу выдать жалобную книгу. ВИДЕО11:00
- Путинские силовики задержали еще одно украинское судно в Азовском море10:41
- В центре Одессы взорвали автомобиль, есть пострадавший10:24
- В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО10:05
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- Будет только хуже: украинцев предупредили о погодном апокалипсисе09:35
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"