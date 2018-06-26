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Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"

26.06.2018 20:11
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Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"

После свержения Плотницкого в конце 2017 года с поста главаря "ЛНР" и последовавшего за этим его трусливого бегства из оккупированного Луганска ходили разные слухи о его местонахождении.

Рассказывали, что террорист спокойно живет в элитном поселке неподалеку от Москвы и не может покинуть пределы российской столицы без согласования с высшим руководством Кремля. Также сообщалось, что боевика по-прежнему курирует его начальник Сурков, передает "Диалог.UA".

Как стало известно, ныне экс-главарь луганских карателей проживает в российском Воронеже, здесь живет и его сын-бизнесмен Станислав Плотницкий, получивший не так давно гражданство России.

О бизнесе Плотницкого в стране-агрессоре рассказал пропагандист Александр Чаленко, сотрудничающий с кремлевскими ресурсами. "Его туда в ссылку сослали. Романс "Раздайте патроны, поручик Плотницкый…" слышал уже?" – заявил Чаленко в ответ на заданный вопрос в одном из обсуждений.

Пропагандист также уточнил, что прибыльное дело в российском городе экс-главарь заимел еще в начальный период своего беспредела на оккупированной боевиками части Луганской области.



Теги: Россия, Донбасс, Воронеж, бизнес, оккупация, террорист, ЛНР, боевики, Плотницкий, Сурков, РФ
 
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