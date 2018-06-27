Известный путешественник попросил у Путина «благословения» для погружения в Марианскую впадину

27.06.2018 20:41

Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле известный российский путешественник Федор Конюхов попросил у президента России Владимира Путина благословения в организации погружения в Марианскую впадину

Так, Конюхов отметил: «Я хочу сказать Вам о главном: мы сейчас с Артуром Николаевичем Чилингаровым готовим экспедицию — погружение в Марианскую впадину, и мы просим вашего и благословения и помощи».

По его мнению, погружение в Марианскую впадину выведет Россию «на первый уровень» в изучении мирового океана.

Источник: https://donpress.com