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Известный путешественник попросил у Путина «благословения» для погружения в Марианскую впадину
27.06.2018 20:41
Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле известный российский путешественник Федор Конюхов попросил у президента России Владимира Путина благословения в организации погружения в Марианскую впадину
Так, Конюхов отметил: «Я хочу сказать Вам о главном: мы сейчас с Артуром Николаевичем Чилингаровым готовим экспедицию — погружение в Марианскую впадину, и мы просим вашего и благословения и помощи».
По его мнению, погружение в Марианскую впадину выведет Россию «на первый уровень» в изучении мирового океана.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, Марианская впадина, Федор Конюхов
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