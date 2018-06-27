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США готовят крайне неприятный сюрприз для Ирана
Все зарубежные потребители сырой нефти должны прекратить закупки продукта в Иране до 4 ноября текущего года, чтобы оказать дополнительное давление на Тегеран.
Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало во время брифинга от высокопоставленного представителя Госдепартамента США. «С 4 ноября, да. Мы собираемся изолировать иранские финансовые потоки и намерены привлечь внимание к тотальной пагубной активности Ирана в регионе», - заявил американский чиновник. По его словам, после 4 ноября власти США намерены ввести санкции против всех иностранных компаний, которые решат продолжить финансирование Тегерана.
Дипломат также добавил, что в настоящий момент идут переговоры с властями стран, сотрудничающих с Ираном, и Соединенные Штаты готовы объяснить свою позицию по этому вопросу. Нужно отметить, что ограничение поставок нефти всегда гарантирует рост цен на этот продукт.
Теги: США, Донбасс, Иран, нефть
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