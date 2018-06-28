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Наемник из Гатчины обокрал боевиков «ЛНР» и сбежал домой
28.06.2018 11:28
Боевики «ЛНР» разыскивают российского наемника прибывшего из Гатчины, который обокрал их и сбежал. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Боевики «ЛНР» разыскивают российского наемника прибывшего из Гатчины Ленинградской области во временно оккупированную Брянку.
Оказывается, как сообщается в соцсетях, некий Коля «приехал на Донбасс, послужил кое-как два месяца, половина из этого пропив самогон, убежал домой, подставив взвод ребят и украв у сослуживца 5000 рублей и форму. Зато вдоволь на фотографировался, в разных ракурсах!».
Теги: Россия, Донбасс, кража, побег, наемник, ЛНР, боевики, соцсети
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