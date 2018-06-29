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Евросоюз продлит санкции против РФ и создаст лагеря для беженцев
29.06.2018 11:57
Сегодня ночью главы стран Евросоюза достигли соглашения по миграционной политике в ходе саммита ЕС в Брюсселе после почти 15-часовых переговоров.
Так, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил журналистам, что соглашение по миграции согласовано. Его слова подтвердил глава Евросовета Дональд Туск в Тwitter.
Отмечается, что страны ЕС пришли к компромиссному решению по проблеме миграции, постановив, что расселение беженцев по разным странам сообщества будет производиться на добровольной основе.
Кроме того, лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, беженцы
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