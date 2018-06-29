Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Евросоюз продлит санкции против РФ и создаст лагеря для беженцев

29.06.2018 11:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Евросоюз продлит санкции против РФ и создаст лагеря для беженцев

Сегодня ночью главы стран Евросоюза достигли соглашения по миграционной политике в ходе саммита ЕС в Брюсселе после почти 15-часовых переговоров.

Так, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил журналистам, что соглашение по миграции согласовано. Его слова подтвердил глава Евросовета Дональд Туск в Тwitter.

Отмечается, что страны ЕС пришли к компромиссному решению по проблеме миграции, постановив, что расселение беженцев по разным странам сообщества будет производиться на добровольной основе.

Кроме того, лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, беженцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх