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Миллионер озолотит того, кто раскроет тайну Человека Марри
Дик Смит – миллионер, филантроп и путешественник. Он сделал заманчивое предложение всем авантюристам. Так, он обещает заплатить за разгадку некой тайны примерно три с половиной тысячи долларов. Солидная сумма не правда ли.
Таинственный геоглиф еще 20 лет назад обнаружили на юге австралийского континента, однако до сих пор он остается загадкой.
Политический активист Дик Смит уже несколько лет пытается проникнуть в тайны "Человека Марри" и поэтому даже дал обещание, что наградит того, то разгадает тайну австралийского геоглифа солидной суммой.
Над этим местом пролетал обычный пилот. Ему-то в глаза и бросился "Человек Марри" - так назвали геоглиф – однако его создатель остается неизвестным. Ученые пояснили, почему раньше "Человек Марри" был скрыт от глаз других жителей Австралии.
Как выяснилось, увидеть его можно лишь на высоте десять тысяч метров – настолько он обширный. Поэтому он попал в "Книгу рекордов Гиннеса" как самый большой геоглиф на планете.
При этом у желающих подзаработать времени все меньше и меньше. И дело даже не в том, что соперники наступают на пятки – 28-метровый рисунок мало-помалу разрушается.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, загадка, тайна, миллионер
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