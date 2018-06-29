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Самый толстый ребенок в мире смог похудеть

29.06.2018 12:55
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Самый толстый ребенок в мире смог похудеть

Михир Джаин сбросил 65 килограммов.

14-летний подросток из индийского Дели, прозванный самым тяжелым ребенком в мире, весил 237 килограммов. Но парень все же смог похудеть, и в результате впервые за несколько лет смог позволить себе пройтись пешком по улице.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на medikforum.ru.

Михир Джаин сбросил 65 килограммов. В декабре 2017 года он прошел процедуру желудочного шунтирования, но до операции смог самостоятельно похудеть до 197 килограммов. Тогда же, в декабре, выяснилось, что юный индиец обладает самым большим весом среди всех подростков в мире.

Михир Джаин родился обычным ребенком, но нездоровая страсть к жареной пище и газировке проявилась у него в раннем детстве - к 8 годам он весил 80 килограммов. Тремя годами ранее мать возила маленького обжору к врачу, и тот признал существующую у мальчика серьезную проблему. Но так как возраст ребенка не позволял проводить операцию на желудке, ему прописали таблетки.

В течение нескольких лет индиец фактически занимался лишь тем, что ел, лежа в постели. Двигаться мальчик отказывался. По словам его матери, именно таблетки поспособствовали тому, что ее сын стал таким вялым. Врачи, в свою очередь, отмечают, что в семье самого толстого подростка в мире шли на поводу его гастрономическим желаниям и постоянно подавали ему жирные и калорийные блюда.



Теги: Донбасс, ребенок, Индия, похудение
 
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