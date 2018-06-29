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Сотни украинских туристов застряли в Тунисе
Уже боле суток порядка трех сотен украинских туристов не могут вылететь в Харьков из расположенного в Тунисе аэропорта Монастир.
Как передает replyua.net, об этом сообщает ТСН со ссылкой на туристов в пятницу, 29 июня. По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению украинцев домой. При этом отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастир, им не сообщают, когда будет вылет. Еще одну группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.
«Ничего не обещают. Говорят, что что – кто-то обещает вылет, кто-то говорит – сегодня вылета не будет», – рассказывают туристы.
В Консульстве Украины в Тунисе в интервью журналистам сообщили, что причина задержки рейса заключается в отсутствии топлива для заправки самолета. Согласно информации представительства, туроператор решит ситуацию в течение нескольких часов.
Теги: Донбасс, Тунис, туристы
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