- В сеть выложили редкое фото снежного человека13:30
- Таинственный объект обнаружен на пляже в Северной Каролине13:12
- Самый толстый ребенок в мире смог похудеть12:55
- Евросоюз продлит санкции против РФ и создаст лагеря для беженцев11:57
- Парубий и Волкер встретились в США: стало известо, что обсуждали08:10
- Майкл Джексон жив: фанат поп-короля представил доказательства07:39
- СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности17:12
- Миссия ООН должна занять весь Донбасс и границу с РФ: постпред Германии в НАТО об отказе от "Минска"16:08
- Россия ничего не стоит, в военном плане она бессильна против Украины – громкое заявление эксперта15:12
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»14:51
Таинственный объект обнаружен на пляже в Северной Каролине
После регулярных зимних штормов жители Северной Каролины нашли на пляже неизвестный объект, предназначение которого по сей день не ясно. Загадочный металлический предмет был обнаружен около города Королла еще в январе этого года.
По сей день жители не придавали находке никакого значения, однако в какой-то момент все изменилось: теории относительно предназначения установки начали сыпаться одна за другой.
Так, одни граждане решили, что кусок металла является частью какого-то корабля или обычным буйком, тогда как другие предположили, что находка — это деталь космического корабля, упавшего на землю.
Ни военно-морской флот Америки, ни инженерные войска Соединенных Штатов не смогли четко ответить на вопрос, касающийся происхождения объекта. Сейчас службы намереваются вытащить загадочную конструкцию из песка, однако сделать это будет непросто: предмет достаточно глубоко сидит в грунте.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Северная Каролина, пляж
- Обама тонко потроллил Кремль
- Порошенко серьезно заболел
- "Мы ходили голые, раздетые, но Гондурас в огне": пожилая россиянка остроумно раскритиковала политику Кремля (ВИДЕО)
- Генштаб ВСУ с юмором отреагировал на поломку авто в зоне АТО
- Путин созвал Совбез, где говорил об Украине
- Если в Украине не будут проведены необходимые реформы, она может лишиться поддержки Запада
- Превратятся в мишени: Захарченко пригрозил расстрелять миссию ООН14:12
- Кровавый День Конституции в зоне ООС в Донбассе12:38
- Флаг Украины часами висел в центре Донецка10:40
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»09:45
- Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине07:55
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ07:15
- Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области22:35
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками21:52
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление20:58
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций20:13
- Превратятся в мишени: Захарченко пригрозил расстрелять миссию ООН14:12
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев13:49
- В сеть выложили редкое фото снежного человека13:30
- Таинственный объект обнаружен на пляже в Северной Каролине13:12
- Самый толстый ребенок в мире смог похудеть12:55
- Кровавый День Конституции в зоне ООС в Донбассе12:38
- «Цена на газ и без того завышена»: эксперт пояснила, как обойти требование МВФ12:20
- Евросоюз продлит санкции против РФ и создаст лагеря для беженцев11:57
- Похолодание, грозы и другие погодные капризы в выходные11:39
- В Украине распространяется смертоносная болезнь, - могут погибнуть миллионы11:23
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Бич украинского общества: в Украине рассказали о самой страшной вредной привычке08:30
- Концы в воду: чем для украинцев опасны еврономера22:14
- 10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль19:48
- Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат19:22
- Астрологи назвали три знака зодиака, способных изменить мир18:34
- Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой17:48
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине