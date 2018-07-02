Россию ждет климатическая катастрофа

02.07.2018 09:15

Явление лишь часть естественного цикла.



Ученые из Института морских исследований в Тромсе выявили быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Climate Change.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на LENTA.RU.



Однако российские специалисты считают, что о какой-либо экологической катастрофе в регионе говорить преждевременно. «Лента.ру» рассказывает, что именно обнаружили норвежские исследователи и к каким последствиям это может привести.



Известно, что за последние два десятилетия площадь арктических льдов, их объем и толщина значительно уменьшились, хотя их постепенное сокращение наблюдается с 50-х годов. Некоторые ученые называют такие изменения драматическими, кроме того, площадь и толщина льдов убывают быстрее, чем предсказывают климатические модели, учитывающие выбросы парниковых газов. Полярные льды специалисты называют маркерами глобального потепления.



С 1978 года по 2010 год зона простирания морского льда в начале осени сократилась на 2,5 миллиона квадратных километров, при этом резкое падение началось с середины 90-х годов. В 2012 году скорость таяния арктического льда побила все рекорды. Данные спутника QuikSCAT показывают, что многолетние (паковые) льды, которые сохраняются в течение трех лет и более, сильно сократились с 2008 года, и лишь в 2014 году им удалось вернуть большую часть потерянных позиций, за исключением десятилетнего льда, который стал настоящей редкостью. Даже если всю Арктику затянет льдом в какой-то особо холодный год, не стоит радоваться — старый и, следовательно, более толстый лед, скорее всего, уже не вернется.



Конечно, существует вероятность того, что это явление — лишь часть естественного цикла. Правда, она очень мала. Согласно статье в Science, опубликованной еще в 1999 году, она равна 0,1 процента для потерь льда в 1953-1998 годах. Другие ученые оценили вероятность того, что в этом повинны арктические осцилляции (АО), от 5 до 30 процентов (если рассматривать период 1979-2010 годов), однако позже выяснилось, что в 2009-2010 годах АО должна была способствовать увеличению площади льдов, а в реальности наблюдалась чуть ли не самая малая их площадь. Зато картина сокращения льдов коррелировала с увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере.



Как пишут норвежские ученые, одним из наиболее уязвимых для глобального потепления регионов оказалось Баренцево море, в северной части которого, в верхних ста метрах, наблюдается быстрое увеличение теплосодержания. В 2010-2016 годах стандартное отклонение от средних значений 1970-1999 годов составило 3,8 сигма, то есть содержание тепла повысилось на 500 мегаджоулей на квадратный метр, а в 2016-м — 6,3 сигма (на 800 мегаджоулей на квадратный метр). То есть в последнее десятилетие наблюдается такой мощный приток тепла, которого не было в предшествующие годы и который не наблюдается в других частях севера. Именно поэтому авторы назвали Баренцево море «горячей точкой» климатических изменений.