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Селфи признано психическим расстройством
К такому выводу пришла Американская психиатрическая ассоциация (АПА).
Наверное, нет сейчас пользователей социальных сетей, которые хоть раз в жизни не выкладывали селфи. Просмотрев свой профиль или аккаунты друзей, можно найти сотни «себяшек» с едой, на фоне моря, фонтана или на рабочем месте.
Такое желание фотографировать себя является психическим отклонением. Американская психиатрическая ассоциация (АПА) недавно обнародовала результаты своего исследования: постоянное фотографирование себя (так называемые «селфи») является психическим расстройством.
Диагноз любителей фотографировать себя в разных ракурсах звучит как «селфитис» (selfitis). Ученые объяснили, что желание сфотографировать самого себя и выложить фото в социальных медиа возникает из-за недостатка самоуважения и отсутствия близких отношений.
Американские психиатры даже вывели три уровня расстройства: пограничное селфитис (человек фотографирует себя хотя бы трижды в день, но при этом не размещает фото в соцсетях), острое селфитис (размещение минимум трех селфи ежедедневно) и хроническое селфитис (неконтролируемое желание фотографировать самого себя круглосуточно и размещать все сделанные фотографии в социальных медиа более чем шесть раз в день).
Нездоровыми считаются и люди, которые фотографируются в спортзалах или во время утренней пробежки. Ученые считают, что наличие таких фото является признаком серьезного психического заболевания – нарциссического расстройства личности.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, психиатрия, психика, селфи, заболевания
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