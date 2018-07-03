Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон

03.07.2018 21:10

В Сети сообщили, что 1 июля был убит россиянин террорист "ЛНР" Денис Неделько с позывным "Ворон". О ликвидации опасного террориста рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

Погиб оккупант Денис Неделько в минувшее воскресенье, 1 июля. Об обстоятельствах его гибели информации крайне мало. По данным его сообщников, ликвидировали его не в бою с бойцами ООС.

"Помер так странно", - написал один из друзей террориста, уточнив, что в городе его могли убить "украинские диверсанты". Однако более вероятный вариант, что ликвидировали его свои же.

Примечательно, что 35-летний оккупант из Пятигорска орудовал не только на Донбассе (в составе группировки "Одесса”), но и в Сирии. Там он даже получил серьезное ранение. Террорист прекрасно известен украинскому порталу "Миротворец", собирающему доказательства агрессии РФ.