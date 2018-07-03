Прямо накануне встречи с Трампом президент РФ Путин загадочно исчез: соцсети бурлят

03.07.2018 22:35

В России снова загадочно исчез российский лидер Владимир Путин. Вернутся должен за неделю до встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об исчезновении Путина сообщил известный российский telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA".

О внезапном таинственном исчезновении Путина блогер узнал из "околокремлевских" источников. "В президентском графике отменены все публичные мероприятия в период со 2 по 8 июля", - сообщил telegram-канал. Он уточнил, что его пресс-служба пытается скрыть "бегство" - публикует новости-"консервы" недельной давности, создавая видимость работы агрессора.

Важно, что исчез Путин аккурат в преддверии его встречи с американским лидером Дональдом Трампом, о которой очень долгое время грезили в Кремле. Состоится она в Хельсинки 16 июля. Россияне в соцсетях теряются в догадках, где мог дется их лидер. Некоторые подозревают, что отправился "прихорашиваться" для Трампа. Примечательно, что это далеко не первое подобное исчезновение Путина. Он периодически устраивает такие "финты".