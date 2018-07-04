Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые

04.07.2018 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые

Ученые провели исследование и поделились своими опасениями.

По мнению сотрудников Миссурийского университета (США) существует риск, что волки из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут распространить мутировавшие гены по всей Европе, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Главное.

После ухода людей с территории там расплодилось множество диких животных, включая таких крупных хищников, как рыси, кабаны и волки.

Сейчас плотность волков в зараженной зоне в семь раз выше, чем в близлежащих лесах. И молодые животные стали мигрировать на соседние территории. 

14 самцов отловили и надели на них GPS-датчики. Выяснилось, что один из них в течение 21 дня бродил в 300 км от мертвой зоны, где вполне мог встретить самку и передать свои мутировавшие гены.



Теги: Донбасс, Чернобыль, Европа, волк, мутант
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх