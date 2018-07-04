Последние новости раздела
- Швейцарский суд возобновил арест активов Газпрома20:42
- Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые19:50
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России19:15
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
- Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота16:15
- Украинцы могут остаться без виз в ЕС из-за налоговой14:38
- Порошенко назвал дату вступления в ЕС12:38
- Китай предупреждает о нависшей над миром глобальной торговой войне11:10
- Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)10:32
Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые
04.07.2018 19:50
Ученые провели исследование и поделились своими опасениями.
По мнению сотрудников Миссурийского университета (США) существует риск, что волки из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут распространить мутировавшие гены по всей Европе, пишет Хроника.инфосо ссылкой на Главное.
После ухода людей с территории там расплодилось множество диких животных, включая таких крупных хищников, как рыси, кабаны и волки.
Сейчас плотность волков в зараженной зоне в семь раз выше, чем в близлежащих лесах. И молодые животные стали мигрировать на соседние территории.
14 самцов отловили и надели на них GPS-датчики. Выяснилось, что один из них в течение 21 дня бродил в 300 км от мертвой зоны, где вполне мог встретить самку и передать свои мутировавшие гены.
Теги: Донбасс, Чернобыль, Европа, волк, мутант
Читайте также:
- Донецкие чернобыльцы разочарованы, что Янукович "испугался народа"
- Кто на коне в газовой войне
- Голодающих чернобыльцев не пускают на встречу с Януковичем
- Во Львове требуют отставки донецкого губернатора
- Губернатор Донецкой области и глава облсовета встретились с протестующими чернобыльцами. Вместо Януковича
- Янукович обещает инвалидам-чернобыльцам денег в следующем году
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей21:00
- Швейцарский суд возобновил арест активов Газпрома20:42
- Порошенко подписал судьбоносный валютный закон: к чему готовиться украинцам20:25
- Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине20:05
- Европа опасается нашествия чернобыльских волков-мутантов - ученые19:50
- Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит19:35
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России19:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"