- Исследователи рассказали, почему Титаник "тает"08:02
- Прямо накануне встречи с Трампом президент РФ Путин загадочно исчез: соцсети бурлят22:35
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон21:10
- Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение20:11
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс19:42
- Из РФ прошла колонна военной техники и «Уралы» с «ихтамнетами»15:29
- «Не могут бросить»: в «ДНР» объяснили, почему Россия не признала ОРДЛО11:52
- Жители оккупированных территорий Донетчины не верят пропагандистам «ДНР»10:32
- Провокации "ЛДНР" более 20 раз сотрясли Донбасс: жертвой вражеского обстрела стал один боец ВСУ10:11
- Военный эксперт рассказал, чем и как украинский флот может потопить военные корабли РФ09:28
Исследователи рассказали, почему Титаник "тает"
Через 15-20 лет от печально известного судна не останется и следа.
Прожорливые микроорганизмы, которые питаются ржавым железом на дне морском, называются extremophile bacteria. Экстремофилы получили свое название из-за способности жить и плодиться в самых сложных условиях. Они переносят высокие и низкие температуры, большую и переменную соленость, огромное давление, нехватку кислорода и отсутствие света. На дне Атлантики именно такие условия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПЛ.
В 1991 году с затонувшего судна взяли образцы ржавчины. Спустя десятилетие, в 2010-м, ученые обнаружили на них металлических пожирателей. Проведя более глубокие исследования, они пришли к выводу, что легендарному «Титанику» осталось лет 15-20 до полного исчезновения.
«Из-за того что «Титаник» находится на глубине 3800 метров, его невозможно сохранить, — с грустью констатирует профессор Генриетта Манн из университета Далхаузи в Галифаксе (Канада). — Я лишь надеюсь, что наше исследование по крайней мере будет способствовать углублению знаний о бактериях. В океане существуют нефтяные платформы, стальные трубы и другие сооружения, которые могут «таять» так же, как и «Титаник». Было бы хорошо знать, как их защитить».
Теги: Донбасс, судно, Титаник, корабль
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- В Мариупольский порт нагрянула инспекция
- "ЕВРО" на крови: на акции в защиту животных публично казнили собаку
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Межбанк закрылся сильным ростом доллара
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: боевики значительно сократили количество обстрелов22:09
- В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта21:40
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон21:10
- В курортном поселке на Донетчине в урне нашли две гранаты20:39
- Через неконтролируемые участки границы с РФ прекращено движение20:11
- Добровольцы закончились: в Луганске проводят мобилизацию в "ЛНР"19:08
- Не ходите воевать в армию «ДНР». Реальные истории из жизни боевиков17:39
- Секретная операция "ДНР" позорно провалилась: в Сети раскрыт план боевиков по штурму ВСУ. ВИДЕО17:07
- Боевики «ДНР» бегут с передовой и не скрывают присутствия наемников из РФ16:44
- В шахте оккупированной Донетчины погиб молодой машинист16:20
- Українців масово позбавляють субсидій: стало відомо, як повернути пільги08:47
- Самые крепкие и счастливые пары по Знаку Зодиака08:35
- Стали известны все участники 1/4 финала Чемпионата мира-2018 по футболу08:25
- Изменение пенсионной реформы: Гройсман сообщил план08:15
- Исследователи рассказали, почему Титаник "тает"08:02
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- Вывозить детей за границу разрешили без согласия второго родителя07:24
- На Одесчине сошли с рельсов грузовые вагоны: поезда идут в обход07:10
- Прямо накануне встречи с Трампом президент РФ Путин загадочно исчез: соцсети бурлят22:35
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: боевики значительно сократили количество обстрелов22:09
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе13:28
- Кому нельзя есть айву12:43
- Из детдома – в семью. Что предусматривает реформа интернатов в Украине?11:19
- Почему валютный закон называют «безвизовым» для капитала?11:15
- Украина переходит на цифровое телевидение. Что надо знать?11:09
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам