- Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота16:15
- Украинцы могут остаться без виз в ЕС из-за налоговой14:38
- Порошенко назвал дату вступления в ЕС12:38
- Китай предупреждает о нависшей над миром глобальной торговой войне11:10
- Без комплексів: Пугачова оголилася перед камерою (ВІДЕО)10:32
- СМИ сообщили о гибели сына лидера террористов ИГИЛ в Сирии10:16
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение09:05
- Исследователи рассказали, почему Титаник "тает"08:02
- Прямо накануне встречи с Трампом президент РФ Путин загадочно исчез: соцсети бурлят22:35
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон21:10
Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота
Изобретение является уникальным в своем роде.
Конструкторы-робототехники из Токийского университета представили свое новое изобретение, которому пока нет аналогов. Японские ученые разработали первый в мире миниатюрный беспилотный многороторный вертолет под названием «Dragon», способный менять в полете свою форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
«Электрический дракон», как называют его создатели, представляет собой несколько независимых модулей, соединенных между собой посредством поворотных узлов с электромоторами. В противоположных друг другу «хвостах» мультикоптера располагаются толчковые механизмы, меняющие направление его движения.
Чудо-дрон умеет сжиматься, растягиваться, выдвигать в сторону некоторые свои детали, захватывать при помощи рамы грузы, выполнять сложные акробатические трюки и пролетать в узкие проемы, куда ни за что не протиснутся стандартные мультикоптеры аналогичной мощности. Одним словом – универсал…
Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть работу прототипной модели «Dragon». В будущем японцы планируют усовершенствовать аккумулятор дрона (пока его емкости хватает всего на 3 минуты полета), увеличить количество модулей беспилотника до 12 штук, ну и, самое главное, найти своему детищу практическое применение.
Теги: Донбасс, Япония, технология, робот
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: боевики значительно сократили количество обстрелов22:09
- В «ДНР» у Захарченко планируют изменить график работы общественного транспорта21:40
- Орудовал в Сирии, но сгинул на Донбассе: в Сети опознан ликвидированный казак из Пятигорска Ворон21:10
- Летающий дракон: в Японии разработали уникального робота16:15
- Железнодорожники восстановили движение поездов в Одесской области15:55
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- "Не могу это терпеть": Гройсман пригрозил бросить ВСУ на борьбу с контрабандистами15:10
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украинцы могут остаться без виз в ЕС из-за налоговой14:38
- Голосовой помощник Siri сорвал выступление британского министра обороны (ВИДЕО)14:15
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- В Украине ужесточат наказание за пьяные ДТП13:48
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе13:28
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам