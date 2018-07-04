СМИ сообщили о гибели сына лидера террористов ИГИЛ в Сирии

04.07.2018 10:16

В сирийской провинции Хомс по данным исламистских СМИ погиб Хузайфа аль-Бадри, сын лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Новостной канал исламистов отмечает: «Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских на ТЭС в Хомсе». В то же время, судьба самого лидера ИГИЛ аль-Багдади до сих пор неизвестна.

Напомним, в ноябре 2017 года связанные с сирийскими военными источники сообщили, что главарь террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади может скрываться в сирийском Аль-Кемале.

Источник: https://donpress.com