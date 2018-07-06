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Пугачева и Галкин обзавелись еще одним ребенком

06.07.2018 08:02
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Пугачева и Галкин обзавелись еще одним ребенком

В пятницу, 29 июня, стало известно, что в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина появился еще один ребенок, пишет kr24.

69-летняя певица и ее 42-летний супруг оформили опеку над сыном единственного племянника Аллы Борисовны. Влад Пугачев — сын родного брата певицы Евгения, который умер несколько лет назад.

Племянник Пугачевой на протяжении долгого времени употреблял наркотики и безуспешно боролся с этой опасной зависимостью. Он несколько раз пытался отказаться от наркотиков. Однажды, находясь в реабилитационном центре, Влад познакомился с женщиной, которая тоже пыталась избавиться от наркозависимости.

На какое-то время паре это удалось. У них родился сын. Однако вскоре после этого Влад и его гражданская супруга снова сорвались. Женщина попала в больницу с передозировкой. Племянник Пугачевой стал инвалидом.

Алла Борисовна решила спасти сына племянника. И вот теперь Влад живет в семье певицы.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ребенок, Алла Пугачева, Максим Галкин, опекун
 
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