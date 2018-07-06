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Трамп передал Ким Чен Ыну необычный подарок

06.07.2018 17:14
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Трамп передал Ким Чен Ыну необычный подарок

Госсекретарь США Майк Помпео в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну привез диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man («Человек-ракета»). 

Дипломатические источники в США сообщили, что во время обеда Трампа и Ким Чен Ына северокорейский лидер вспомнил о том, что президент США назвал его «человеком-ракетой».

Источник добавил: «После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет».

В свою очередь Трамп не забыл об этом разговоре и отправил Ким Чен Ыну диск с песней. При этом американский лидер подписал диск, а также передал северокорейскому лидеру письмо.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, подарок, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
 
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