В Таиланде скончался дайвер, занимавшийся спасением группы детей

06.07.2018 10:28

В Тайланде все еще продолжается операция по спасению группы детей, ставших заложниками затопленной пещеры.

В спасательной операции принимают участи около тысячи человек — спасателей, водолазов, военнослужащих и гражданских добровольцев.

По данным ВВС, во время спасательных работ бывший тайский военно-морской дайвер, присоединившийся к поискам, неожиданно скончался. Очевидцы отмечают, что 38-летний Саман Гунан возвращаясь из пещерного комплекса, куда он доставлял груз для группы потерял сознание.

Стало известно, что дайвера не удалось спасти — Саман Гунан ночью умер.

Источник: https://donpress.com