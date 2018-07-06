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В Таиланде скончался дайвер, занимавшийся спасением группы детей

06.07.2018 10:28
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В Таиланде скончался дайвер, занимавшийся спасением группы детей

В Тайланде все еще продолжается операция по спасению группы детей, ставших заложниками затопленной пещеры.

В спасательной операции принимают участи около тысячи человек — спасателей, водолазов, военнослужащих и гражданских добровольцев.

По данным ВВС, во время спасательных работ бывший тайский военно-морской дайвер, присоединившийся к поискам, неожиданно скончался. Очевидцы отмечают, что 38-летний Саман Гунан возвращаясь из пещерного комплекса, куда он доставлял груз для группы потерял сознание.

Стало известно, что дайвера не удалось спасти — Саман Гунан ночью умер.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Таиланд, драйвер, пещера
 
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