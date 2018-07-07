Политолог пояснил, почему США и Россия - это близнецы

07.07.2018 12:20

Президент в Центре инновационного консалтинга "КДА", политолог Дмитрий Корнейчук считает, что внешняя политика США и России ничем не отличается.



"Оба государства - агрессивные сторонники концепции равновесия сил. Обе страны в рамках этой концепции везде влазят и провоцируют войны. Только США прикрываются защитой демократических идеалов (доктрина Вилсона), а Россия - защитой русскоязычных, славян, коммунистических идей, а теперь (как в Сирии) - и демократии", - пишет Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.



Таким образом, во внешней политике США и Россия - это близнецы, резюмирует он. И поэтому они друг друга так хорошо понимают и, когда надо, делят мир.



"И, самое смешное, США и Россия друг другу нужны для постоянной борьбы интересов, а потом - компромиссов. Эта музыка будет играть вечно...", - считает эксперт.



Напомним, что на 16 июля в Хельсинки намечена встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Предположительно, стороны будут говорить о конфликтах в Сирии и Украине, а также об Иране, КНДР и прочих конфликтных государствах, где так или иначе обозначены интересы Кремля и Белого дома.