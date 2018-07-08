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ЧМ-2018: Бабченко издевательски сожалеет о проигрыше сборной РФ хорватам
Российский журналист, военный корреспондент, ветеран двух чеченских войн (который давно стал пацифистом), создатель независимого проекта "Журналистика без посредников" Аркадий Бабченко, который недавно стал участником спецоперации СБУ по выявлению киллеров (т.н. "список Бабченко") необычно прокомментировал проигрыш сборной РФ в последнем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу.
Вечером 7 июля в последнем четвертьфинальном матче проходящего в РФ чемпионата мира по футболу сборная России проиграла сборной Хорватии по пенальти.
Как сообщает официальный сайт турнира, в поединке, который проходил в Сочи, первыми забили россияне (на 31-й минуте отличился Денис Черышев). Отыгрались хорваты восемь минут спустя ударом Андрея Крамарича.
В дополнительное время сборные обменялись мячами (сначала экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида на 101-й минуте вывел вперед хорватов, а на 115-й минуте счет сравнял натурализированный бразилец, гражданин РФ Марио Фернандес. 2:2).
Серию послематчевых пенальти лучше исполнили футболисты из Хорватии – 4:3. В полуфинале ЧМ 2018 они сыграют с англичанами, которые обыграли шведов
Аркадий Бабченко так прокомментировал вылет сборной РФ:
"Эх, жаль Россия вылетела. Не люблю незавершенное победобесие. Представляете какие слюни были бы в этой кунсткамере, если б выиграли у хорватов? Какая патриотическая елейная гордость из смеси "Ра-си-я! Па-бе-да! Наши!" лилась бы чуть не из каждого российского аккаунта? Российские либералы сами побежали бы Путину жопу целовать. А если бы чемпионами мира стали... Ух. Такие перспективы открываются. Прям даже не представляю, что он мог бы делать со страной. Крепостное право можно было бы вводить. В рекруты набирать. Пороть на конюшне. Право первой ночи. Десятину. Барщину. Да что хошь.
Хотелось бы на это посмотреть.
Жаль проиграли.
Я за них болел.
Доброе утро".
Теги: Россия, спорт, футбол, ЧМ-2018, Бабченко
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